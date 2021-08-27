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حفل رامي صبري في الساحل الشمالي يرفع شعار «كامل العدد» (صور)

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حفل رامي صبري في الساحل الشمالي يرفع شعار «كامل العدد» (صور) حفل رامي صبري في الساحل الشمالي يرفع شعار «كامل العدد» (صور)

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أحيا النجم رامي صبري ، حفلا غنائيا ضخما في الساحل الشمالي، وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات، وحمل الحفل شعار «كامل العدد» حيث سطر رامي تاريخا جديدا لنفسه بالعدد الضخم الذي تواجد بالحفل.

رامي صبري

ويعد هذا الحفل هو الأقوي هذا العام وحرص الشاعر تامر حسين والملحنين عزيز الشافعي وشادي حسن على مشاركة رامي في إحدى أغانيه على المسرح، وقبل ختام الحفل قدم رامي الفنان محمد شاهين والفنانة يحيي على المسرح وشاركوه الغناء وسط استحسان كبير من كل الحضور.

رامي صبري

وفي سياق أخر يعكف المنتج وليد منصور على التحضير لمفاجأة مع النجم رامي صبري سيكشف عنها خلال الأيام المقبلة وتحديدا الشهر المقبل، كما يحيي رامي حفلا آخر مع وليد يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل في الإسكندرية.

رامي صبري

وطرح رامي صبري مؤخرا اغنية «بيحرك في المشاعر» على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.

رامي صبري

المصرى اليوم

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