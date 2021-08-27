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نجل الحويني معلقا على تكريم محمد رمضان: الويل لأمة يقودها التافهون

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نجل الحويني معلقا على تكريم محمد رمضان: الويل لأمة يقودها التافهون نجل الحويني معلقا على تكريم محمد رمضان: الويل لأمة يقودها التافهون

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هاجم حاتم الحويني نجل الداعية الإسلامي أبوإسحاق الحويني، الفنان المصري محمد رمضان، وذلك بعد إعلانه حصوله على دكتوراه فخرية في التمثيل، ولقب سفير الشباب العربي.

وقال الحويني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يبدو أن النكبات التي أحاطت بالشقيقة لبنان ليست فقط سياسية أو اقتصادية، بل للأسف ثقافية وفـكرية كحال غالبية الدول العربية والإسلامية، إلا من رحم ربي، فالويل ثم الويل لأمة يقودها التافهون.

وأضاف: لا يخفى على أحد أن من كتب في هذه الدكتوراه الفخرية محض كذب وزور، والعجيب أن هذا الشخص لا يختلف عليه أحد في أنه ينشر البلطجة والعنف والفساد ويدمر الأخلاق في مجتمعاتنا عبر كل أعماله.

واختتم قائلا: صدق الذي لا ينطق عن الهوى نبينا حينما قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا هو الرديء اللئيم الذي لا يحمد قوله ولا فعله.

كان الفنان محمد رمضان أعلن حصوله على الدكتوراة الفخرية ولقب سفير الشباب العربي، وتكريمه في بيروت، معلقا على أن هذه التكريمات تحفزه على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة.

المصرى اليوم

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