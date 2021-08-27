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عن التعاقد مع أجايي: «كل شئ وارد»

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الزمالك عن التعاقد مع أجايي: «كل شئ وارد» عن التعاقد مع أجايي: «كل شئ وارد»

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كشف حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، عن موقف ناديه من التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

واستقر الأهلي على الاستغناء عن خدمات أجايي، في نهاية الموسم الجاري، وفسخ التعاقد معه بالتراضي لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية.

وقال حسين السيد في تصريحات تلفزيونية، عن التعاقد مع أجايي:«كل شئ وارد، نحن نعيش في عصر الإحتراف، من الممكن أن يتم عرض اللاعب علينا في الفترة الجارية من وكيل أعماله».

وأوضح:«حتى هذه اللحظة لم ندخل في مفاوضات مع أجايي، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي»، مؤكدًا :«لم يتم عرض اللاعب علينا من أي وكيل لاعبين».

وأضاف:«إذا عرض اللاعب علينا سيكون القرار النهائي بشأن التعاقد معه للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق».

المصرى اليوم

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