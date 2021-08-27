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«فريدة» على الطليعة الأحد المقبل

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«فريدة» على الطليعة الأحد المقبل «فريدة» على الطليعة الأحد المقبل

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يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد «فريدة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ‎ عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك الأحد المقبل ٢٩ أغسطس الجاري على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور في تمام السابعة والنصف مساء.

‎العرض يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، وما آلت اليه من نجاح وفشل خلال حياتها .

‎«فريدة» من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبدالله ،موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبدالعزيز ،ماكياج روبي مهاب، العرض عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى .

المصرى اليوم

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