أخبار عاجلة

"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه -
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان -
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة -
حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا -
عبد اللهيان: نتمسك بمبدأ المفاوضات -
رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار "إيدا" -
من يحسم معارك بنجشير.. طالبان أم المقاومة؟ -
لافروف: لا نخطط للوساطة في أفغانستان -
شاهد.. مياه الفيضانات تغرق مترو نيويورك -
فرص عمل توفرها ورش الخردة بالقامشلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ديوان المظالم" يدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 70 وظيفة إدارية

Print
"ديوان المظالم" يدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 70 وظيفة إدارية "ديوان المظالم" يدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 70 وظيفة إدارية
في مهام مختلفة والتقديم إلكتروني عبر منصة "جدارة"

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم توفر ثلاث وظائف شاغرة على المرتبة السابعة و(47) وظيفة على المرتبة السادسة و(20) وظيفة على المرتبة الرابعة بمقر الديوان ومحاكمه في كلٍ من (الرياض- جدة- الدمام)، ويرغب بشغلها عن طريق التعاقد.

واشتملت شروط المتقدم على أن يكون سعودي الجنسية، ومكملاً 18 عاماً ولائقاً صحياً للخدمة وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وغير محكوم عليه بحدٍ شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أو كان محكوماً عليه، ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل، وألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (226) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

ونوّهت "إدارة الموارد البشرية" إلى أنه يُشتَرَط في المتقدم على وظائف المرتبة السادسة والسابعة اجتياز اختبار (قياس القدرة المعرفية) الخاص بالخدمة المدنية، مبينة أنه سيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

فيما أكدت الإدارة أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف بمنظومة جدارة الإلكترونية www.hrsd.gov.sa ابتداءً من يوم الأربعاء 24/ 1/ 1443هـ، الساعة الثامنة صباحاً، وحتى يوم الأحد 28/ 1/ 1443هـ الساعة الرابعة مساءً.

وظائف ديوان المظالم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة