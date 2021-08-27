القيادة تهنئ رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال الملك المفدى:" بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا، يطيب لنا أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأصدق الدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسعدنا بهذه المناسبة أن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، ونؤكد لدولتكم حرصنا على توثيق التعاون لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين. راجين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء في ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال سمو ولي العهد:" بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا، يطيب لي أن أعرب لدولتكم عن التهاني الصادقة، والدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسرني بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لدولتكم الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. راجياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي ".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان