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إلغاء حفل الراقصة صافيناز في دمنهور لدواعِ أمنية ( وصور)

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إلغاء حفل الراقصة صافيناز في دمنهور لدواعِ أمنية (فيديو وصور) إلغاء حفل الراقصة صافيناز في دمنهور لدواعِ أمنية ( وصور)

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نشر مركز تجميل جديد في مدينة دمنهور إعلانًا عن افتتاح المحل بحضور الراقصة صافيناز مساء اليوم الخميس، ونشر مقطع بصوت الفنانة صافيناز تعلن فيه عن وجودها في مدينة دمنهور، ولكن قبل ساعات من الافتتاح أعلن المركز عن عدم حضور الراقصة حفل الافتتاح .

إلغاء حفل صافيناز فى دمنهور لدواعي أمنية

وأعلن المحل عن الافتتاح في محافظة البحيرة بحضور الفنانة صافيناز نجمة الافتتاح بعبارة بـ «الزلزال.. الملبساية البونبوناية صافينار»، ووضع المحل عبر صفحته على موقع فيس بوك، العديد من الصور التي تظهر فيها الراقصة صافيناز.

إلغاء حفل صافيناز فى دمنهور لدواعي أمنية

وتم وضع مقطع فيديو مكون من 14 ثانية تظهر فيه الراقصة صافيناز تقول: «يا حبايبي انتظروني في أحلي افتتاح بيوتي صالون يوم الخميس فين؟ في دمنهور.» وختمت الراقصة المقطع بقبلة على الهواء لمحبيها.

إلغاء حفل صافيناز فى دمنهور لدواعي أمنية

وقدم المركز قبل 3 ساعات من موعد الإفتتاح اعتذارًا على صفحتة عن حضور الفنانة صوفينار حفل الافتتاح مع وعد بمفاجآت أخرى، وكان نص الاعتذار: «نعتذر لكل أهالي دمنهور الكرام عن عدم حضور الفنانة صافيناز بسبب دواعي أمنية مشددة، وللحفاظ على الأمن العام، والإفتتاح في موعده وسنعوضكم بعروض أخرى ومفاجآت كثيرة جداً.»

إلغاء حفل صافيناز فى دمنهور لدواعي أمنية

وتنوعت ردود الأفعال على إلغاء حضور صافيناز كمايلي بعضها غاضب والبعض غير مصدق أنها كانت ستحضر، والبعض مرحب بعدم الحضور:

  • ألف بركة.
  • بقي تخذلوني كده؟
  • أحسن حاجة إنها مجتش ومكنش ميزة إطلاقا إنكم تجيبوها.
  • هي أصلا كانت جايه! دا كان شووو وإعلان للمكان.
إلغاء حفل صافيناز فى دمنهور لدواعي أمنية
  • بعد ما خربت بيوت دمنهور كلها واللي اتخانق مع مراته واللي طلقت جوزها وال ساب حبيبتو!
  • خلاص أكمل نومى.
  • طب والله كنت عارفة.
إلغاء حفل صافيناز فى دمنهور لدواعي أمنية
  • والله انا قولت لجوزي قاللي مش هتيجي.. دا شو للمكان وطلع عنده حق.
  • هو مين كان مصدق أصلا إنها هتيجى؟
  • الدعاية المثالية.
إلغاء حفل صافيناز فى دمنهور لدواعي أمنية
  • ملعوبه الدعاية دي.
  • دواعي أمنيه!! ليه؟ دى رقاصة.. دا كان شو معمول عشان الافتتاح يسمع مش أكتر.
  • مفتكرش إنها كانت جايه هي أخدت قرشين عشان تقول الكلمتين في الفيديو.
إلغاء حفل صافيناز فى دمنهور لدواعي أمنية
  • بصراحه كويس انها مجتش الدنيا كانت حتبوظ فعلاً.
  • دى دمنهور والقرى المجاوره كانت منتظرة يا فندم.
  • أفضل شيء والله.. كان هيحصل مظاهرة في دمنهور النهاردة.. بسببها وحالات طلاق.
إلغاء حفل صافيناز فى دمنهور لدواعي أمنية
  • طب والأجازة إللى اخدتها من الشغل واتخصملى.
  • ينفع كده بعد ما استعدينا كلنا ده أنا خلصت الغدا من امبارح غسلت الغسيل واستحميت.
  • كنا عايزين نخرج نفك ملناش نصيب بقي.
إلغاء حفل صافيناز فى دمنهور لدواعي أمنية

المصرى اليوم

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