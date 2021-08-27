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نشر مركز تجميل جديد في مدينة دمنهور إعلانًا عن افتتاح المحل بحضور الراقصة صافيناز مساء اليوم الخميس، ونشر مقطع فيديو بصوت الفنانة صافيناز تعلن فيه عن وجودها في مدينة دمنهور، ولكن قبل ساعات من الافتتاح أعلن المركز عن عدم حضور الراقصة حفل الافتتاح .
وأعلن المحل عن الافتتاح في محافظة البحيرة بحضور الفنانة صافيناز نجمة الافتتاح بعبارة بـ «الزلزال.. الملبساية البونبوناية صافينار»، ووضع المحل عبر صفحته على موقع فيس بوك، العديد من الصور التي تظهر فيها الراقصة صافيناز.
وتم وضع مقطع فيديو مكون من 14 ثانية تظهر فيه الراقصة صافيناز تقول: «يا حبايبي انتظروني في أحلي افتتاح بيوتي صالون يوم الخميس فين؟ في دمنهور.» وختمت الراقصة المقطع بقبلة على الهواء لمحبيها.
وقدم المركز قبل 3 ساعات من موعد الإفتتاح اعتذارًا على صفحتة عن حضور الفنانة صوفينار حفل الافتتاح مع وعد بمفاجآت أخرى، وكان نص الاعتذار: «نعتذر لكل أهالي دمنهور الكرام عن عدم حضور الفنانة صافيناز بسبب دواعي أمنية مشددة، وللحفاظ على الأمن العام، والإفتتاح في موعده وسنعوضكم بعروض أخرى ومفاجآت كثيرة جداً.»
وتنوعت ردود الأفعال على إلغاء حضور صافيناز كمايلي بعضها غاضب والبعض غير مصدق أنها كانت ستحضر، والبعض مرحب بعدم الحضور:
- ألف بركة.
- بقي تخذلوني كده؟
- أحسن حاجة إنها مجتش ومكنش ميزة إطلاقا إنكم تجيبوها.
- هي أصلا كانت جايه! دا كان شووو وإعلان للمكان.
- بعد ما خربت بيوت دمنهور كلها واللي اتخانق مع مراته واللي طلقت جوزها وال ساب حبيبتو!
- خلاص أكمل نومى.
- طب والله كنت عارفة.
- والله انا قولت لجوزي قاللي مش هتيجي.. دا شو للمكان وطلع عنده حق.
- هو مين كان مصدق أصلا إنها هتيجى؟
- الدعاية المثالية.
- ملعوبه الدعاية دي.
- دواعي أمنيه!! ليه؟ دى رقاصة.. دا كان شو معمول عشان الافتتاح يسمع مش أكتر.
- مفتكرش إنها كانت جايه هي أخدت قرشين عشان تقول الكلمتين في الفيديو.
- بصراحه كويس انها مجتش الدنيا كانت حتبوظ فعلاً.
- دى دمنهور والقرى المجاوره كانت منتظرة يا فندم.
- أفضل شيء والله.. كان هيحصل مظاهرة في دمنهور النهاردة.. بسببها وحالات طلاق.
- طب والأجازة إللى اخدتها من الشغل واتخصملى.
- ينفع كده بعد ما استعدينا كلنا ده أنا خلصت الغدا من امبارح غسلت الغسيل واستحميت.
- كنا عايزين نخرج نفك ملناش نصيب بقي.