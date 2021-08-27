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خلال أيام .. افتتاح منفذ لتلقي لقاح كورونا بمجمع عيادات التأمين الصحي بنجع حمادي

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خلال أيام .. افتتاح منفذ لتلقي لقاح كورونا بمجمع عيادات التأمين الصحي بنجع حمادي خلال أيام .. افتتاح منفذ لتلقي لقاح كورونا بمجمع عيادات التأمين الصحي بنجع حمادي

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يفتتح مجمع عيادات التأمين الصحي بنجع حمادي خلال أيام منفذ لتلقي لقاح بمقر مجمع العيادات عقب الإنتهاء من كافه التجهيزات اللازمة.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة غادة المغربي مدير التأمين الصحي بنجع حمادي أن الافتتاح يأتي بعد الانتهاء من كافه التجهيزات الأزمة لخدمة المواطنين وتخفيف العبء على المواطنين بنطاق مركز نجع حمادي، لافتة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للبدء في استقبال المواطنين بالمركز لتلقي اللقاح وسط إجراءات صحية مشددة للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرة إلى أن مجمع العيادات شهد خلال الفترة الماضية طفرة في الخدمات المقدمه لكافه المواطنين في مختلف التخصصات.

المصرى اليوم

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