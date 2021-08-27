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تعرف على أنواع وأسعار الجمبري في سوق السمك ببورسعيد

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تعرف على أنواع وأسعار الجمبري في سوق السمك ببورسعيد تعرف على أنواع وأسعار الجمبري في سوق السمك ببورسعيد

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن سوق السمك بالمحافظة يضم جميع الأنواع ليرضي مختلف الأذواق، موضحًا أن تاجر الجملة لديه الخبرة في تغطية احتياجات السوق من خلال معرفة نسب الاقبال على الطلب.

وأضاف عادل الغضبان خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن السمك المشوي هو الأكثر طلبًا من أهالي بورسعيد، وأيضًا سمك الشيكال (من فصيلة الاستاكوزا والجمبري)، يستحوذ على اهتمام الأغلبية، كما أن سعره زهيد، مشيرًا إلى أن البلطي والبوري، لهما مكانة خاصة لدي المواطنين.

وكشف أحد التجار أن سمك الجامبو البلدي، يتراوح الكيلو ما بين 9 إلى 10 قطع، ويبلغ سعر كيلو الجامبو الصغير 200 جنيه أما الكبير فيسجل 300 جنيه داخل المحافظة، فيما يبلغ سعره خارجها 600 جنيه.

المصرى اليوم

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