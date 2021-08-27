شعبة الأسماك : 850 مركب صيد في بورسعيد.. والسوق تطور لمستوى عالمي

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قال عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية ببورسعيد، إن عدد مراكب الصيد في بورسعيد بلغت 850 في المتوسط 20 صياد في كل مركب وهناك مساعي لتطوير سوق السمك في المحافظة لمستوى عالمي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سوق السمك في بورسعيد يتم تغذيته بالسمك الطازج يوميا على فترتين الساعة العاشرة صباحا والساعة السادسة مساءا.

وتابع رئيس شبعة الأسماك بالغرفة التجارية، أن عدد الأعضاء في الشعبة 7 أعضاء وجميعهم من تجار الأسماك، ويتكاتف الجميع لمصلحة تجار السمك داخل الشعبة.

واستطرد عبده رضوان، أن سوق السمك في المحافظة يعد سوقا مركزيا لجميع مدن محافظة بورسعيد، موضحا أن متوسط السمك المتواجد يوميا في السوق يتراوح ما بين 25 إلى 30 طن.