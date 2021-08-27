بعد تغير موعد مهرجان القاهرة.. مواعيد 4 مهرجانات سينمائية: «الجونة والقاهرة والفرانكفوني والإسكندرية»

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تواصل المهرجانات السينمائية التحضيرات لاقامة دوراتها المقبلة وذلك خلال الأسابيع والأشهر القادمة، حيث تستعد 4 مهرجانات فنية خلال ما تبقي من عام 2021 لاستقبال فعاليتها ضيوفها والجمهور.

وتبقي هذا العام 4 مهرجانات وهما بترتيب الأقدمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط ومهرجان الجونة السينمائي والمهرجان الوليد «الإسكندرية الفرانكفوني».

وتنشر «المصري اليوم» خريطة مواعيد الأربعة مهرجانات السينمائية المتبقية في 2021 والتي ستبدأ بـ:

1- مهرجان الإسكندرية الفرانكفوني الدورة الأولي والتي يتولي رئاسة عمليات الكاتب الصحفي محمد قناوي ويترأس لجنته العليا محمد سلماوي ويقام في الفترة من 11 وحتي 16 سبتمبر المقبل.

2- مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، والذي سيقام 25 سبتمبر المقبل حتى 2 أكتوبر المقبل

3- مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة والتي يترآسها انتشال التميمي وسيقام في الفترة ما بين 14-22 أكتوبر 2021

4- مهرجان القاهرة الدولي السينمائي في دورته الثالثة والأربعين والتي يترأسها المنتج السينمائي محمد حفظي والذي سيقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021.