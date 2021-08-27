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أنور عمرو ينتهى من الموسيقى التصويرية لفيلم «ريتسا»

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أنور عمرو ينتهى من الموسيقى التصويرية لفيلم «ريتسا» أنور عمرو ينتهى من الموسيقى التصويرية لفيلم «ريتسا»

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انتهى المؤلف الموسيقى أنور عمرو، من وضع اللمسات النهائية من الموسيقى التصويرية لفيلم «ريتسا»، والذى يقوم ببطولته كل من، أحمد الفيشاوى وعائشة بن أحمد ومحمود حميدة، وأمير المصرى.

وأعلن النجم أحمد الفيشاوى منذ أيام، عن مفاجأة تتعلق بفيلم «ريتسا»، حيث أن كشف عن مشاركة الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 43، والمقرر انطلاقها في شهر ديسمبر المقبل

فيلم «ريتسا» تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأميرالمصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت وعائشة بن أحمد ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.

الموزع الموسيقى أنور عمرو لديه أكثر من 20 عام من الخبر في مجال الموسيقى بالشرق الأوسط وأوروبا، وشارك في العديد من الأعمال الفنية لكبار نجوم الفن بمصر والوطن العربى، أبرزهم، الكينج محمد منير، الفنانة التونسية لطيفة، المطربة المغربية جنات، واللبنانية مايا دياب، مدحت صالح، إيهاب توفيق.

يذكر ان الموزع أنور عمرو حصل على دبلوم التأليف الموسيقى من الأكاديمية الملكية للموسيقى ببريطانيا، واستكمل دراساته الفنية في إيطاليا، وحصل على العديد من الكورسات الخاصة بالهندسة الصوتية، وتكنولوچيا الصوت، وإنتاج الموسيقى الحية، كما اجتاز بنجاح الكورس الخاص بالمؤلف والمنتج الموسيقى هانز زيمر، الحائز على عدة جوائز أوسكار، وجرامى، وجولدن جلوب في الموسيقى التصويرية.

المصرى اليوم

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