★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بحضور الدكتور طاهر إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتورة إلهام الجبلاوى وكيل المديرية.

وخلال اللقاء أشادت القصير بدور مصر في مكافحة فيروس كورونا وتنظيم أخذ اللقاحات كما أثنت على الدور الريادى العالمى لمصر في ملف اللقاحات، مؤكدة العمل يدا بيد مع وزارة الصحة، ومساندة الوضع الصحى بمحافظة الأقصر.



واستعرض «ألهم» موقف القيادة السياسية الحازم في التعامل مع أزمة كورونا وتوجيهات الحكومة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للخروج من الأزمة، منوها إلى استقبال مصر هذا العام العديد من البطولات الرياضية الدولية مثل كأس العالم لكرة اليد في يناير الماضى وبطولات العالم للرماية والشيش. وأشاد محافظ الأقصر بدور منظمة الصحة العالمية في مصر، كما أشار إلى استمرار إعطاء اللقاحات لجميع العاملين وجميع القطاعات بالمحافظة.