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محافظ الأقصر يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية فى

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محافظ الأقصر يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر محافظ الأقصر يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية فى

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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في بحضور الدكتور طاهر إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتورة إلهام الجبلاوى وكيل المديرية.

وخلال اللقاء أشادت القصير بدور مصر في مكافحة وتنظيم أخذ اللقاحات كما أثنت على الدور الريادى العالمى لمصر في ملف اللقاحات، مؤكدة العمل يدا بيد مع وزارة الصحة، ومساندة الوضع الصحى بمحافظة الأقصر.


واستعرض «ألهم» موقف القيادة السياسية الحازم في التعامل مع أزمة كورونا وتوجيهات في تطبيق الإجراءات الاحترازية للخروج من الأزمة، منوها إلى استقبال مصر هذا العام العديد من البطولات الرياضية الدولية مثل لكرة اليد في يناير الماضى وبطولات العالم للرماية والشيش. وأشاد محافظ الأقصر بدور منظمة الصحة العالمية في مصر، كما أشار إلى استمرار إعطاء اللقاحات لجميع العاملين وجميع القطاعات بالمحافظة.

المصرى اليوم

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