تنسيق 2021 .. رابط مباشر الآن للمرحلة الثانية لتنسيق الكليات 2021

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تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021، اقترب بشدة عقب الإنتهاء من تنسيق المرحلة الأولى الخميس 26 – 8 – 2021، بعد أن تم مده يوما واحدا لمنح الطلاب فرصة أكبر في كتابة الرغبات بشكل أوسع.

طلاب وطالبات المرحلة الثانية لتنسيق الكليات 2021 يبحثون عن كيفية تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالمي https://tansik.egypt.gov.eg/application/، لذا تقدم المصري اليوم عددا من الخطوات التى يجب على الطالب والطالبة اتباعها عند كتابة رغباته.

الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/application/ اختيار مصدر الشهادة التي تم الحصول عليها، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، ثم إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب والطالبة.

الدخول إلى موقع التنسق الإلكتروني https://tansik.egypt.gov.eg/application/

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

إدخال الطالب أو الطالب الرغبات بالترتيب حسب رؤيته الخاصة.

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021، سيتم إعلانه رسميا خلال الأسبوع المقبل عقب الإنتهاء رسميا من نتيجة تنسيق القبول بالجامعات لطلاب المرحلة الأولي التى بدأت منذ ما يقرب من أسبوعين.

وبدأ تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي)، بحد أدنى 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر بعدد طلاب 22 ألفا و954 طالبا، لطلاب شعبة علمي علوم والتي تقبل كليات القطاع الطبي (الطب البشري - طب الفم والأسنان - العلاج الطبيعي - الصيدلة - الطب البيطري)، ولطلاب الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 16 ألفا و293 طالبا، والتي تقبل كليات الهندسة والتخطيط العمراني والحاسبات والمعلومات و269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بعدد طلاب 79 ألفا 33 طالبا كحد أدنى لطلاب الشعبة الأدبية.

فمن المرجح أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند 80%، وهناك أكثر من 15 ألف مكان خالٍ للطلاب بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021، كذلك توافر أماكن خالية بكليات التخطيط العمراني وهي كلية وحيدة فقط بجامعة القاهرة يقترب طلابها من 400 طالب وطالبة والحسابات والمعلومات والفنون الجميلة والتطبيقية، كذلك وجود أمكان خالية لطلاب شعبة علمي علوم بكليات الطب البيطري والتمريض، حيث يبلغ عدد طلاب شعبة علمي علوم 22 ألفا و954 طالبا، ويتنافس الطلاب بالمرحلة الأولى على كليات الطب البشري والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي ولن يكون بها أماكن خالية، بعد أن تصدرت رغبات الطلاب

وكانت وزارة التعليم العالي، أسدلت الستار 26- 8 -2021، الستار على التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2021 عبر الموقع الإلكتروني، وذلك في إطار تنسيق الجامعات 2021 للعام الدراسي المقبل، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية 5 رؤساء جامعات إجراءات البدء، توزيع الطلاب على الكليات المختلفة.

سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات 75 رغبة.