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عرض «ذهب الليل» على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية السبت

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عرض «ذهب الليل» على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية السبت عرض «ذهب الليل» على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية السبت

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قال المخرج محمد مرسي مدير فرقة الاسكندرية بالبيت الفني للمسرح، ان العرض المسرحي «ذهب الليل» من إنتاج الفرقة، يستعد لتقديمه يومي الجمعة والسبت القادم الموافق ٢٧ و٢٨ أغسطس على مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي بالإسكندرية في تمام التاسعة مساء.

جدير بالذكر ان عرض «ذهب الليل» من تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل، كان ثالث عروض مبادرة «المؤلف مصري» التي تهدف لتنشيط الحركة المسرحية ودعم المؤلف المصري، وهي المبادرة التي أطلقها البيت الفني للمسرح، والتي أقامتها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفنى للمسرح من سبتمبر وحتي شهر نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢٠.

والعرض المسرحي «ذهب الليل»مستوحى من حياة الفنان محمد فوزي، من خلال التركيز على المحطات الفنية المختلفة التي مر بها وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني والتأليف السينمائي، العرض من بطولة عادل سعيد، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن، تأليف أحمد عسكر، اخراج سعيد قابيل.

المصرى اليوم

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