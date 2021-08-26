محافظ المنوفيه يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

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أكد سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بأن العمل جارى على قدم وساق في أعمال إنشاءات المجمعات الزراعية بقرى أشمون في اطار تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة والتى ستضم وحدة زراعية وبيطرية وتعاون زراعى وبنك تنمية وإئتمان زراعى.

مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذه المجمعات هو تبسيط وتيسير وصول الخدمات الزراعية للفلاحين، حيث تم الإنتهاء من صب أعمدة الدور الأرضى بالمجمع الزراعى بناحية الوحدة المحلية بشما على مساحة 1800م2، كما تم الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية المسلحة وجارى شد أعمدة الدور الأرضى بالمجمع الزراعى بسمادون على مساحة 1500م2، بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال الحفر بالمجمع الزراعى برملة الإنجب على مساحة 1030م2، فيما جارى شد الشدة الخشبية للقواعد المسلحة بالمجمع الزراعى بشنشور بمساحة 1400م2، فضلا عن شد أخشاب القواعد المسلحة بالمجمع الزراعى بالبرانية على مساحة 1824م2.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال حفر المجمع الزراعى بشطانوف وجارى أعمال الشده الخشبية للقواعد الخرسانية بالمجمع الزراعى بسنتريس، هذا وجارى أعمال الشده الخشبية للقواعد المسلحة بالمجمع الزراعى بنطاق سبك الأحد والذى سيقام على مساحة 509م2، فضلا عن الإنتهاء من أعمال الحفر ووضع طبقة الإحلال تمهيدا لشد القواعد العادية بالمجمع الزراعى بنطاق الوحدة المحلية بدروة، كما تم الإنتهاء من صب القواعد العادية للمجمع الزراعى بجريس بمساحة 3500م2، فيما تم تسليم الموقع المقترح لإنشاء المجمع الزراعى بطهواى والذى سيتم إنشائه على مساحة 468م2.

فيما تابع الأستاذ مجدى رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية بقرى المركز وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات للإسراع من معدلات الأداء، مؤكدا على المتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ كافة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل قرى المركز لرصد أي معوقات تواجه التنفيذ والعمل على سرعة حلها بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على تقديم الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية وذلك في إطار حرص القيادة السياسية لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات، مضيفاً أن هذه المبادرة تعد مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الانسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية .