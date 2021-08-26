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حقق منتخب مصر للرياضيات 8 ميداليات ،فضية وبرونزية،وشهادتي شرف دولية ،إضافة 13 شهادة مشاركة دولية،في أولمبياد سنغافورة للرياضيات SIMOC 2021،وشارك الطلاب والطالبات في المسابقة الدولية في المسابقة التي أطلقتها الدولة الأولى في العالم في التعليم وخاصة في الرياضيات«سنغافورة»،أون لاين.

قال الدكتور محمود رمضان، من كفرالشيخ والمشرف على الفريق، سعدنا بحصول أبطال مصر على ميداليات ما بين ذهبية وفضية وبرونزية في أولمبياد طوكيو في الرياضة، وشرفونا ،شرف مصر أبطال في أولمبياد سنغافورة للرياضيات SIMOc 2021،مؤكداً أن سنغافورة هي الدولة المصنف رقم واحد عالميا في التعليم، وقد استطاع المنتخب المصري الحصول فيها على 3 ميداليات في الفردي 2 فضية وواحدة برونزية وشهادتي شرف دولية إضافة إلى 5 ميداليات في مسابقات الفرق، واحدة فضة وأربعة برونز،وحصل باقي أعضاء المنتخب على شهادات المشاركة الدولية.

وأضاف رمضان،شاركت العديد من الدول في في أولمبياد سنغافورة للرياضيات SIMOC 2021، ومنها الصين وهونج كونج وماليزيا وتايلاند والهند والبرازيل وإيران والمكسيك وتركيا وغانا وأمريكا وكندا وإندونيسيا وفيتنام وباكستان والفلبين.

وقال رمضان،تكون الفريق المصري أعمارهم ما بين 7 سنوات ل17سنة، وهم ابانوب اسامة فوزي عياد، حصل على ميداليتين فضيتين «فردي وجماعي»وأحمد عزت إبراهيم، حصل على شهادة مشاركة دولية ،ونور وائل على قطب، حصل على ميدالية برونزية فرق«وفارس أسامة عبدالحميد السيد متولى القناوى، حصل على ميدالية برونزية فرق،وشهادة دولية للفردي،وعبدالله عمرو ابراهيم،حصل على شهادة مشاركة دولية،وعلى أسامة دبور،حصل على شهادة مشاركة دولية ،و محمد اسامة السيد محمد رشدي، حصل على ميداليتين برونزية فردي وفرق،و دميانة عادل طوس، حصلت على شهادة شرف دولية،و ارسانى بولا جرجس نخلة،حصل على شهادة مشاركة دولية ،وكيفن علاء فتحي شنودة،وحصل على مشاركة دولية،و محمد هشام جمعة عبدالفتاح عبيدى، 7 سنوات ،وحصل ميدالية فضية فردي ،و يوسف ناجح السيد موسى حرير،حصل على شهادة مشاركة دولية،و محمد ايمن عبدالستار امين، حصل على ميدالية برونزية فرق.

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