رئيس مدينة الخانكة يناقش متطلبات واحتياجات نزلاء مستعمرة الجزام بأبي زعبل

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عقد العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة اجتماعا لدراسة المتطلبات والاحتياجات الانسانية لنزلاء مستعمرة الجزام بحضور الدكتورة الفت عبدالرازق مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكه والدكتور محمد الغمازي مدير مستشفى المستعمرة ومحمد الوزير وهناء محمود من هيئة التخطيط العمراني وأخرين وذلك في قاعة الإجتماعات بمستعمرة الجزام بابوزعبل لدراسة المتطلبات والاحتياجات الانسانية للنزلاء الموجدين بمستعمرة الجزام

أكد مديرالمستشفي ان من اهم النقاط التي تم مناقشتها في الاجتماع رفع كفاءة البنية التحتية داخل المستعمرة من شبكات المياة والصرف والكهرباء ورفع كفاءة محطة المياة داخل المستعمرة حيث انها منشأة عام 1932م

و رفع كفاءة العنابر والعيادات الخارجية والطرق داخل المستعمرة وتطوير عمليات الرمد والجراحة العامة وانشاء مركز طبي خاص بالتطعيمات ومكتب صحة وانشاء رعاية مركزة ومبني متخصص بالحروق والعلاج الطبيعي .

و انشاء نقطتي اسعاف ومطافي انشاء نقطة شرطة وانشاء مركز شباب وادارة متخصصة بالزراعة لتطويرادارة المزرعة وهي 125 فدان بالتنقيط

كما تم دراسة اقتراح استغلال ارض المدفن الصحي المغلقه وغير مستغله بحوالي 40 فدان ليتم انشاء الاقسام الطبية والمركزالطبي ومركز الشباب والمطافي والاسعاف ونقطة الشرطة به .

كما شارك في الاجتماع شركتى المياة والصرف والكهرباء لمعرفة مسار الشبكات الخاصة بها التي سيتم تنفيذها داخل المستعمرة

اوضح رئيس المدينة انه تم الرفع المساحي من قبل الشبكات الارضية للمساحة الكلية للمستعمرة وجاري الرفع للمستشفي والشبكات الارضية