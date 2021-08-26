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نائب محافظ الإسكندرية يتابع تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة (صور)

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نائب محافظ الإسكندرية يتابع تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة (صور) نائب محافظ الإسكندرية يتابع تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة (صور)

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تكثيف واستكمال الإجراءات اللازمة لتقنين أراضي أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن منظومة التقنين، واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وأكد علي ضرورة سرعة نهو أعمال لجان التقنين بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب تمهيداً لتحرير عقود المتقدمين بأوراقهم لتقنين وضع اليد واسترداد حق الدولة طبقاً للقانون المنظم لذلك.

وفي الإطار ذاته؛ عقد أحمد جمال نائب المحافظ اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، للوقوف على أداء المنظومة ومناقشة تحديات العمل بمنظومة تقنين أوضاع واضعي اليد علي أملاك الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٤لسنة ٢٠١٧، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء وائل سعدة المشرف علي منظومة استرداد أراضي الدولة بوزارة التنمية المحلية، ومسؤولي لجان التقنين بالأحياء.

وخلال الاجتماع؛ تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بموقف طلبات التقنين المقدمة بمحافظة الإسكندرية وما تم فحصه وتذليل كافة المعوقات لإنهاء مراحل التقنين وفقاً للقانون. ووجه نائب المحافظ جميع المعنيين باتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة بين كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز إجراءات التقنين وسداد المستحقات المقررة عن هذه الأراضي.

نائب محافظ الاسكندرية يرأس اجتماع لمتابعة آخر مستجدات منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد علي أملاك الدولة (صور)
نائب محافظ الاسكندرية يرأس اجتماع لمتابعة آخر مستجدات منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد علي أملاك الدولة (صور)

المصرى اليوم

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