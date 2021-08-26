لجنة بـ«الأعلى للجامعات» تتفقد طب الأقصر استعدادا للعام الجامعي الجديد

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استقبل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، بمقر الجامعة، لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات والتي تضم كل من: الأستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور أحمد محمد مخلوف، عميد كلية الطب بجامعة بدر، والأستاذ الدكتور عبدالسلام عيد عبدالسلام، عميد كلية الطب جامعة الزقايق، وذلك لمعاينة كلية الطب والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية لكليات الطب الحديثة، وذلك استعدادًا لدخولها الخدمة التعليمية العام الدراسي الجديد.

كلية طب الاقصر

استمعت اللجنة في البداية لشرح تفصيلي من الدكتور حمدي حسين، عميد كلية طب الأقصر، حول برنامج بكالوريوس كلية الطب، حيث استعرض عميد الكلية الإمكانيات المادية والبشرية للكلية، موضحًا أن الكلية تضم كوادر جامعية تتكون من 64 عضو هيئة هيئة تدريس ومعاونيهم، ومعامل طبية، ومكتبة رقمية، وفصول أليكس first communication simulator، والذي يساعد على التدريب الأولي للطلاب للتعامل مع المريض، واستعراض الأجهزة الحديثة طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

كلية طب الاقصر

ورافق رئيس الجامعة، لجنة القطاع الطبي، في جولة للمرور على عدد من المنشآت الجامعية منها مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات، ثم جولة بكلية الطب بمدينة طيبة، لمعاينة القاعات الدراسية والأجهزة والمعامل الطبية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، والمكاتب الإدارية، والمكتبة الرقمية واستراحات الطلاب.

كلية طب الاقصر

واستكملت اللجنة جولتها بتفقد المبنى الإنشائي لكلية الطب، والذي يتكون من ثلاثة طوابق والمقرر الانتهاء من انشاءه خلال الـ4 أشهر المقبلة، كما تفقد أعضاء اللجنة مساحة الخمسة أفدنة المخصصة لإنشاء المستشفى الجامعي بمدينة طيبة الجديدة.

كلية طب الاقصر

واستأنفت لجنة الأعلى للجامعات جولتها بتفقد غرف العمليات والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية وقاعات التدريب بمستشفى الكرنك الدولي، والتي سيتم تدريب طلاب كلية الطب بالأقصر بها، وذلك طبقا للبروتوكول المبرم بين الجامعة وهيئة الرعاية الصحية.رافق لجنة الأعلى للجامعات، في جولتها كلا من الدكتور محمد العماري، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الأقصر، وعضو مجلس النواب، والدكتور فيصل فهمي أدم، أستاذ بقسم جراحة العظام والكسور بكلية طب أسيوط، والمهندس مصطفى السعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، وعدد من أساتذة كليات الطب بجامعات أسيوط وسوهاج وجنوب الوادي، ورئيس المكتب الهندسي للجامعة وعدد من مندوبي الشركات الموردة للأجهزة لجامعة الأقصر.