أخبار عاجلة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء -
«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

في حال فشل الهرموني.. مدرس بطب المنصور يشرح علاج أورام البروستاتا المنتشرة

Print
في حال فشل الهرموني.. مدرس بطب المنصور يشرح علاج أورام البروستاتا المنتشرة في حال فشل الهرموني.. مدرس بطب المنصور يشرح علاج أورام البروستاتا المنتشرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرح الدكتور أحمد عبدالهادي مدرس علاج الأورام والعلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، علاج أورام البروستاتا المنتشرة في حال فشل العلاج الهرموني في السيطرة عليه.

قال أحمد عبدالهادي، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، إنه أورام البروستاتة من أنواع الأورام المنتشرة خلال الفترة الأخيرة، مضيفا انه خاصة بعد فشل خط علاج الهرموني الأول.
وأكد أن هناك اكتشافات أخرى لأدوية أخرى تعتبر خط علاج جديد لمرض أورام البروستاتا، مشيرا إلى أن هناك ثلاث انواع من العقاقير المستخدمه في علاج اورام البروستات المنتشرة الغير مستجيب للهرمونات، وتلك العقاقير على شكل اقراص يتم اخذ انواع منها مع كورتيزون وانواع بدون كورتيزون حسب حاله المريض وهي البديل الآمن للعلاج الكيمائي المستخدم سابقا في الحالات المشابهه.

وتابع الدكتور أحمد عبدالهادي مدرس علاج الأورام والعلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، أن نعمل في تحديد العلاج على لتحقيق التوازن بين الاستجابة الكاملة والأعراض الجانبية التي يمكن أن تحدث في حال تناول هذه الأدوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو)

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو)

«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان