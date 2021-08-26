في حال فشل الهرموني.. مدرس بطب المنصور يشرح علاج أورام البروستاتا المنتشرة

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شرح الدكتور أحمد عبدالهادي مدرس علاج الأورام والعلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، علاج أورام البروستاتا المنتشرة في حال فشل العلاج الهرموني في السيطرة عليه.

قال أحمد عبدالهادي، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، إنه أورام البروستاتة من أنواع الأورام المنتشرة خلال الفترة الأخيرة، مضيفا انه خاصة بعد فشل خط علاج الهرموني الأول.

وأكد أن هناك اكتشافات أخرى لأدوية أخرى تعتبر خط علاج جديد لمرض أورام البروستاتا، مشيرا إلى أن هناك ثلاث انواع من العقاقير المستخدمه في علاج اورام البروستات المنتشرة الغير مستجيب للهرمونات، وتلك العقاقير على شكل اقراص يتم اخذ انواع منها مع كورتيزون وانواع بدون كورتيزون حسب حاله المريض وهي البديل الآمن للعلاج الكيمائي المستخدم سابقا في الحالات المشابهه.

وتابع الدكتور أحمد عبدالهادي مدرس علاج الأورام والعلاج الإشعاعي بكلية الطب جامعة المنصورة، أن نعمل في تحديد العلاج على لتحقيق التوازن بين الاستجابة الكاملة والأعراض الجانبية التي يمكن أن تحدث في حال تناول هذه الأدوية.