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قائد القيادة المركزية الأمريكية: لا معلومات مقنعة أن طالبان سمحت بوقوع هجوم مطار كابول

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قائد القيادة المركزية الأمريكية: لا معلومات مقنعة أن طالبان سمحت بوقوع هجوم مطار كابول قائد القيادة المركزية الأمريكية: لا معلومات مقنعة أن طالبان سمحت بوقوع هجوم مطار كابول

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قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إنه «تواصلنا مع طالبان وطلبنا منهم توسيع الحواجز وإغلاق الطرق لمطار كابل لتقليص فرص هجمات إرهابية».

وتابع ماكينزي، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس: «سنواصل تنفيذ مهمتنا في أفغانستان حتى مع حدوث مثل هذه الهجمات».

وأردف: «نتعامل مع التهديدات المحتملة في أفغانستان بجدية ونتوقع استمرار هجمات، وتركيزنا ينصب الآن على منع حدوث هجوم آخر في كابول».

وأكد أنه «نسعى لإجلاء أكبر عدد ممكن من أفغانستان وسنبدأ في خفض عدد قواتنا خلال الأيام القادمة، ليس لدي معلومات مقنعة أن طالبان سمحت بوقوع هجوم مطار كابول، تنظيم الدولة يريد تفجير الطائرات لكن لا أعتقد أن لديهم قدرات صاروخية للقيام بذلك».

المصرى اليوم

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