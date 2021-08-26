إلغاء تقنية الفار في الجولة الختامية للدوري

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قالت تقارير تليفزيونية أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري قد قرر إلغاء تقنية الفار في مباريات الجولة الأخيرة من عمر الدوري الممتاز.

وأفادت قناة أون تايم سبورتس أن مجاهد أوصى بعدم العمل بتقنية الفيديو «فار» في مباريات الجولة الأخيرة للدوري التي تنطلق غداً الجمعة.

وأشارت القناة إلى أن حسم مسألة بطل الدوري والأندية الثلاثة الهابطة هي السر وراء قرار اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري.

وكان الزمالك قد تُوج بلقب الدوري، بينما تأكد هبوط كل من أسوان ووادي دجلة والانتاج الحربي لدوري القسم الثاني.