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"العوضي": إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطيران يسهم في تنفيذ خطط لزيادة عدد المسافرين للمملكة

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا في تغريدة نادرة بإعادة فتح المملكة العربية السعودية لأجوائها، واستئناف الحركة الجوية الدولية، بعد قرارات رفع تعليق السفر المباشر إليها من 11 دولة، وتعزيز إجراءات تسهيل السفر، مع تطبيق الاحترازات الصحية الخاصة بـ"كوفيد-19" من خلال فتح حدود المملكة أمام السياح، وإلغاء فترة الحجر الصحي للزوار الحاصلين على اللقاح، وتعزيز إجراءات تسهيل حركة المسافرين، وإعادة إصدار التأشيرات للمسافرين الدوليين، وتعزيز الأنظمة والتدابير الصحية في جميع المطارات.

وأكد نائب رئيس "الإياتا" في إفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي: "نرحب بالقرارات التي اتخذتها السعودية مؤخراً والخاصة باستئناف حركة النقل الجوي".

وأضاف: "يسعدنا أن تواصل المملكة دعم القطاع باعتباره عاملاً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كما يسهم بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للطيران بعد أكثر من عام على إغلاق الحدود في تنفيذ خطط لزيادة عدد المسافرين إلى المملكة بمقدار ثلاثة أضعاف مع رحلات طيران إلى 250 وجهة".