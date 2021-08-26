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وزير الرياضة يتكفل بعلاج الإعلامي مسفر الحسيني

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وزير الرياضة يتكفل بعلاج الإعلامي مسفر الحسيني وزير الرياضة يتكفل بعلاج الإعلامي مسفر الحسيني

وزير الرياضة يتكفل بعلاج الإعلامي مسفر الحسيني

تكفل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بعلاج الزميل مسفر الحسيني الإعلامي الرياضي، خارج ، بعد معاناته بسبب المرض خلال الفترة الماضية.

ويُنتظر إتمام كل الأمور المتعلقة بمغادرة الحسيني إلى خارج البلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لرحلته العلاجية، حيث وجّه وزير الرياضة بمتابعة جميع التفاصيل رحلته وعلاجه.

ودخل الحسيني المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعانى بعد ذلك بسبب مشكلات صحية، ظل على إثرها طريحًا للفراش منذ أكثر من عام.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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