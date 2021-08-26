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المريسل وشربتلي ينهيان مشوارهما في دورة الألعاب البارالمبية

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النخلي يستهل مشاركته غدًا

المريسل وشربتلي ينهيان مشوارهما في دورة الألعاب البارالمبية

غادر الفارس البارالمبي السعودي أحمد شربتلي منافسات دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بتحقيقه المركز العاشر لمسابقة "الترويض" في التصفيات التي أُقيمت اليوم على ميدان الفروسية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

كما غادرت لاعبة السعودي لكرة الطاولة مريم المريسل منافسات الدورة، بخسارتها من الروسية بوشباشيفا ناديزدا بنتيجة 0-3 ضمن المجموعة الثالثة، وهي الخسارة الثانية لها بعد خسارتها من المصنفة الثالثة عالميًا الكورية سيو يون بنتيجة 0/3 .

ويبدأ العداء علي النخلي مشاركته في الدورة ضمن منافسات ألعاب القوى غدًا عند الـ ٥ : ٠٦ صباحًا بتوقيت ، بخوضه تصفيات جري 100 متر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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