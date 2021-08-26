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بالصور.. اللمسات الأخيرة لتجهيزات حفل هيفاء وهبي «الأكثر جرأة» في العلمين الجديدة

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بالصور.. اللمسات الأخيرة لتجهيزات حفل هيفاء وهبي «الأكثر جرأة» في العلمين الجديدة بالصور.. اللمسات الأخيرة لتجهيزات حفل هيفاء وهبي «الأكثر جرأة» في العلمين الجديدة

لاقتراحات اماكن الخروج

يضع القائمون على حفل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي اللمسات الاخيرة للتجهيزات على أن يتم استقبال الجمهور في التاسعة مساء اليوم بالعلمين الجديدة داخل كريستال بيتش.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا كبيرا من مشاهير نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة ويشار إليه بأنه أكثر سهرات العلمين الجديدة جرأة وإثارة ويشارك في إحيائه فريق ديسكو والراقصة بدرا وأوكسانا ومن تنظيم دي ميديا والماسة وياسر الحريري وايروس وتم تغير ديكورات المكان خصيصا من أجل الخروج بحفل مبهر للنجمة هيفاء وهبي.

وكان الفنان أكرم حسني قد وجه كلمة شكر لمنظم الحفل ال dj ياسر والقائمين عليه لدعوته للحضور وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه على إنستجرام، وهو ما زاد من تكهنات رواد مواقع التواصل ممن اشاروا إلى ضرورة تقديم اكرم وهيفا لأغنية «لو كنت» معا خلال الحفل خاصة وأنها حققت نجاحا كبيرا عبر «يوتيوب»

يذكر ان كليب «لو كنت» الذي جمع هيفاء واكرم حسني تخطي حاجز الـ٢٦ مليون مشاهدة وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وتم تصويره في لبنان مع المخرج حسام الحسيني وهو من كلمات ولحن اكرم حسني وتوزيع تومه.

المصرى اليوم

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