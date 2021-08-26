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الدوحة: توفير لقاحات كورونا لمن يتواجد على أرضنا بعد إجلائه من أفغانستان

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الدوحة: توفير لقاحات كورونا لمن يتواجد على أرضنا بعد إجلائه من أفغانستان الدوحة: توفير لقاحات كورونا لمن يتواجد على أرضنا بعد إجلائه من أفغانستان

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أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، عن توفير قطر لقاحات (كوفيد-19) للذين تم إجلاؤهم من أفغانستان بعد سيطرة حركة «طالبان» عليها، والذين يقيمون في الدولة الخليجية بصورة مؤقتة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن قطر التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة ساعدت حتى الآن في إجلاء أكثر من 40 ألف شخص إلى العاصمة القطرية الدوحة، وأنها ستواصل تسهيل الجهود الدولية خلال «الأيام المقبلة».

وأضافت أن أولئك الذين لا ينتقلون على الفور إلى دول أخرى يتم تزويدهم باختبار «PCR» وكذلك اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد وذلك عند الطلب.

وتابعت مضيفة أن الدوحة تستضيف مؤقتا «عددا كبيرا من المرحلين معظمهم من الطلاب والأسر والصحفيين».

ومن المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها مطار كابل الأسبوع المقبل.

المصرى اليوم

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