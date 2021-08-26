محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه

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قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التهنئة للمستشار حسين مصطفى فتحي، بتولي مهام منصبه الجديد رئيسًا لهيئة قضايا الدولة جاء ذلك بحضور المستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفنى بالهيئة، والمسشار خالد زين الدين رئيس مجلس ادارة النادى العام، والمستشار سيد سليمان وكيل إدارة التفتيش، والمستشار شحته غانم الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائى لمحافظة الفيوم، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لقضايا الدولة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول آليات التعاون والعمل المشترك بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة الفيةم، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي، إضافة لمناقشة العديد من القضايا الحيوية المهمة، لافتاً إلى أن رئيس الهيئة طالب ـ خلال اللقاء ـ بتوفير قطعة أرض بمساحة 3 ألاف متر مربع، لإقامة مقر لهيئة قضايا الدولة بالفيوم، مشيراً إلى أن المحافظ أكد على دراسة المطلب لتوفير المساحة المطلوبة.

وأشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي لهيئة قضايا الدولة، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات للحفاظ على الحقوق وآداء الواجبات، لافتًا إلى أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل «فالعدل أساس الملك»، مشيراً أن مصرنا لا تزال بخير بقضائها الشامخ، ورعاية جيشها الأبي، وشرطتها الواعية، مضيفًا أن بلادنا العزيزة تمضى قدمًا في إطار من القانون وإرساء مبادئ الحق والعدل تحت مظلة القضاء النزيه.

وأكد محافظ الفيوم، على استقلالية القضاء وصدق أحكامه للحفاظ على حقوق المواطنين، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين الجهازين القضائي والأمني من جانب، والجهاز التنفيذي من جانب آخر، لتنظيم المعاملات بين المواطنين، في إطار من العدل والقانون، لافتاً إلى أن العمل المشترك وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات يأتي في إطار منظومة متكاملة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

من جانبه، أعرب المستشار حسين مصطفى فتحي، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الأجهزة القضائية على إقامة العدل والحكم بين الناس بالحق، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.