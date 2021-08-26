وكيل مديرية الصحة يترأس اجتماعاً تنسيقياً لفرق تطعيم كورونا المتحركة

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ترأس الدكتور رضا فكري وكيل مديرية الصحة، إجتماعاً تنسيقياً للفرق المتحركة الخاصة بتطعيم المواطنين بلقاحات الكورونا وذلك بحضور الدكتور آسر البنا مدير عام الشؤون الوقائيه والرعاية الأساسية والدكتوره أسماء مدنى مسؤول الطعوم بالمديرية .

وخلال الإجتماع فقد أكد الدكتور رضا فكري، على إلتزام الفرق المتحركه بتنفيذ التعليمات، والانتشار بمختلف الجهات لتطعيم العاملين بها من أجل الوصول للمواطنين كافة، وذلك وفقاً للخطط التي تم إعدادها سلفاً .

ويأتى هذا في إطار توجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وتوجيهات القيادة السياسية بتطعيم كل فئات الشعب المصري بأمصال ولقاحات الكورونا .

تنفيذاً لتعليمات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بشأن التوسع في تقديم اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين كافة داخل المحافظة