أبرزهم الجامعة الألمانية.. أحد أوائل الثانوية العامة: حصلت على عدة منح دراسية مجانية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مصطفى فخري الدين، الثالث مكرر علمي علوم، إنه بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة نام من أجل أن يرتاح من التعب والإرهاق، ولم يقطع الكتب، معقبًا: «الكتب لسه موجودة لحد دلوقتي ما أقطعتش منها حاجة».

وأضاف «فخري الدين»، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الكثير من الأساتذة اخبره بأن لديه مستقبل عظيم، والكثير من الأساتذة تواصلوا معهم للمباركة، مشيرًا إلى أن شقيقته الصغيرة حلمت بأنه سيكون الثالث على الثانوية العامة، وهذا ما تحقق بالفعل.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الجامعات قدمت إليه منحة مجانية للدراسة، وأبرز هذه الجامعات هي الجامعة الألمانية، مضيفًا انه لا يفكر في الارتباط خلال هذه الدراسة، وهدفه في المقام الأول الانتهاء من الدراسة.