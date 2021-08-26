السيطرة على حريق داخل مزرعة بسبب ماس كهربائي في المنوفية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على حريق بمجموعة من الأشجار داخل مزرعة بمركز منوف، بعد الدفع بسيارات الإطفاء، عقب ورود بلاغ من المواطنين بقرية شبشير التابعة للوحدة المحلية بطملاي دائرة المركز.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز منوف، يفيد تلقي بلاغ بوجود طريق داخل مساحة خضراء تحتوي على أشجار، داخل قرية شبشير التابعة للوحدة المحلية بطملاي، وعلى الفور تم التنسيق مع العميد علاء عويس مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، لدفع بسيارات المطافئ لسيطرة على الحريق.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين مطافي من وحدة إطفاء منوف للسيطرة على الحريق، وتم التحرك السريع إلى موقع نشوب الحريق بأرض شمس سيف النصر، بقرية شبشير التابعة للوحدة المحلية بطملاي، وتبين أن السبب ماس كهربائي فتم التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية، وعلى الفور تم السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بشرية.