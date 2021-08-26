مقابل 180 مليون يورو .. ريال مدريد يصعد من محاولات ضم مبابي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية أن ريال مدريد حسن من عرضه المقدم إلى باريس سان جيرمان من أجل ضم كيليان مبابي، ورفع عرضه إلى 180 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.

رفض باريس سان جيرمان في يوم الثلاثاء عرضًا من الجانب الإسباني بقيمة 160 مليون يورو، مع إصرار المدير الرياضي بالنادي الباريسي على أن «الباب مغلق» امام أي محاولة لرحيل مبابي- إلا لو تم تقييم اللاعب بشكل مناسب لهم.

أوضحت مصادر من النادي الفرنسي أن النادي قد يقبل عرضًا يصل إلى 210 مليون يورو، لكن ريال مدريد يأمل أن عرضهم المحسن- والذي تم تقديمه اليوم- يتمكن من اجبار النادي الفرنسي على التفاوض، وخصوصًا أن عقد اللاعب الحالي ينتهي في صيف 2022، وهو ما يعني ان باريس سان جيرمان قد يخسر خدمات كيليان مبابي بدون مقابل في الصيف المقبل.

حاول ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، تجديد عقد اللاعب لكن مبابي أوضح أنه لن يوقع أي عقد جديد ويريد الرحيل إلى ريال مدريد هذا الصيف.

من المعتقد أن عرض ريال الأخير سيغطي بالضبط ما دفعه باريس سان جيرمان لضم مبابي من موناكو. حيث أوضحت الصحيفة أن الصفقة تبلغ 170 مليون يورو نقدًا بجانب 10 مليون يورو في شكل إضافات.

ضم باريس سان جيرمان اللاعب بشكل نهائي في عام 2018 من موناكو مقابل 180 مليون يورو (145 مليون يورو نقدًا + 35 مليون يورو إضافات).

حاول باريس سان جيرمان خلال العامين الماضيين إقناع مبابي بالموافقة على تجديد العقد لكنه رفض بشدة القيام بذلك.