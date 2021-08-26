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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء غدًا الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:- حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد خط الدفاع: محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – حسام عبدالمجيد- حازم إمام – حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبدالعزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبدالرازق شيكابالا خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.