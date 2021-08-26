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كارتيرون يعلن قائمة للقاء البنك الأهلي

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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء البنك الأهلي كارتيرون يعلن قائمة للقاء البنك الأهلي

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء غدًا الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:- حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد خط الدفاع: محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – حسام عبدالمجيد- حازم إمام – حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبدالعزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبدالرازق شيكابالا خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

المصرى اليوم

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