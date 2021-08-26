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علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، على صفقات النادي الأهلي، التي تم تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الأهلي أعلن تعاقده رسميًا مع الثلاثي كريم فؤاد، والموزمبيقي لويس ميكيسوني، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، لتدعيم فريق الكرة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كما حسم صفقة حسام حسن، مهاجم نادي سموحة.

وقال خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«صفقات الزمالك هتزعل ناس كثير اصبر على رزقك يا زملكاوي انا مش مستعجل ومش محتاج انسيك حاجة انت بطل الدوري».

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة ال34 من مسابقة الدوري الممتاز.