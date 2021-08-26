أخبار عاجلة

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو) -
«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية -
اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان -
والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها -
أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الثالث على الثانوية العامة: قدوتي في الحياة طبيب الغلابة الراحل محمد مشالي

Print
الثالث على الثانوية العامة: قدوتي في الحياة طبيب الغلابة الراحل محمد مشالي الثالث على الثانوية العامة: قدوتي في الحياة طبيب الغلابة الراحل محمد مشالي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مصطفى فخري الدين، الثالث مكرر علمي علوم، إن هدفه منذ الدخول إلى الثانوية العامة هو الحصول على 98%، لكي يدخل كلية الطب، مشيرًا إلى أن طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي أثر فيه بشكل كبير، خاصة وأن الكشف على الفقراء الذي لا يملكون أمولاً، للتخفيف عن آلامهم تأتي في إطار جبر الخواطر، معقبة: "الكشف على الغلابة للتخفيف عن آلامهم بالدنيا وما فيها".

ولفت "فخري الدين"، خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه لم يقرر بعد التخصص الذي يريد دراسته في كلية الطب حتى الآن، مضيفًا أن أزمة كورونا أثرت على الحياة الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "الحياة الاجتماعية مقفولة سنتين تلاتة، الواحد كان خايف يخرج ييجي بكورونا".

ولفت إلى أنه كان يحصل على دروس في كافة المواد ما عدا مادة الجيولوجيا، مشيرًا إلى أنه كان متوتر في أول ليلة الامتحانات، ولكن مع مرور الوقت أصبح الأمر أهون على حد تعبيره.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو)

هنا الزاهد تبكي خلال حديثها عن إصابة والدتها بمرض السرطان (فيديو)

«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

«هترجع لبيتها قريب» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان

اكتسب شهرة عالمية بعد لقائه ميسي .. الطفل مرتضى الأفغاني يستنجد للفرار من طالبان

والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها

والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها