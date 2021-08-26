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شوبير يكشف إنتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز

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شوبير يكشف إنتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز شوبير يكشف إنتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز

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كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن انتقال ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى نادى بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «ناصر ماهر إلى بيراميدز».

وخرج ناصر ماهر، من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بعد فشل اللاعب في إثبات جدارته مع الفريق خلال الفترة الماضية.


وكان النادي الأهلي أعلن تعاقده رسميًا مع الثلاثي كريم فؤاد، والموزمبيقي لويس ميكيسوني، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، لتدعيم فريق الكرة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

المصرى اليوم

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