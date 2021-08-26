«صاروخ ماديرا» يضغط للانتقال إلى مانشستر سيتى

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يضغط البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، للانتقال إلى مانشستر سيتى خلال الميركاتو الصيفى الجارى. ويرتبط رونالدو مع يوفنتوس بعقد حتى صيف 2022، لكنه لم يعلن استمراره مع اليوفى في الموسم الحالى حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب»، الفرنسية، فإن رونالدو يعمل على رسم سيناريو ينقله إلى مانشستر سيتى، في حالة تخلى الأخير عن مطاردة هارى كين، مهاجم توتنهام هوتسبير. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مانشستر سيتى مستعد لدفع راتب رونالدو (31 مليون يورو)، لكنه لا ينوى دفع الكثير من الأموال ليوفنتوس كى يتخلى عن نجمه البرتغالى.

وأوضحت «ليكيب» أن خورخى مينديز، وكيل رونالدو، يحاول إبرام صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر سيتى. وذكرت أن الصفقة تبدو معقدة، لكن مينديز يضغط بقوة لحسمها في الأيام المقبلة. وقالت الصحيفة الفرنسية إن رونالدو تحدث مع عدد من لاعبى مانشستر سيتى حول القرار، ومنهم برناردو سيلفا وروبن دياز وجواو كانسيلو.

وأضافت أن مينديز يحاول نقل برناردو سيلفا إلى يوفنتوس، مقابل توقيع رونالدو مع السيتى، ولدى الوكيل البرتغالى ثقة بأن خطته ستنجح. واختتم التقرير بالتأكيد أن إيميريك لابورت، مدافع السيتى، قد يكون أيضًا ضمن صفقة رونالدو، لأن سلوكه يثير غضب شخصيات بارزة في النادى الإنجليزى.

طالب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى السابق لبايرن ميونخ، بتدخل الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» من أجل الهبوط بتكاليف لاعبى كرة القدم. وسبق أن هاجم رومينيجه يويفا في أكثر من مناسبة بحجة عدم معاقبة أندية مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى لاختراقهما قانون اللعب المالى النظيف.

وضرب رومينيجه، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، مثلا بنجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، فقال: «المشكلة الأكبر هي: من الذي بإمكانه رفع راتب رونالدو حتى الآن؟». وأضاف: «إنه يكسب 70 مليون يورو سنويًا، منها 35 مليونًا صافية». وتساءل: «من يستطيع أن يفعل ذلك؟ باريس سان جيرمان؟ وربما بعض الأندية الإنجليزية؟ ليست طريقة صحية للغاية للتقدم». وتابع: «الاتحاد الأوروبى مطالب بفعل شىء، نحن بحاجة إلى تنظيم دقيق، لأن التكاليف ترتفع مرة أخرى والتدخل ضرورى، وإلا ستواجه كرة القدم وقتًا صعبًا للغاية».

وتمكنت أندية مثل مانشستر سيتى وتشيلسى من إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترلينى هذا الصيف، للتعاقد مع الثنائى جاك جريليش وروميلو لوكاكو، رغم الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا. كما ضم باريس سان جيرمان الثلاثى ليونيل ميسى وسيرجيو راموس وجيانلويجى دوناروما برواتب عالية.