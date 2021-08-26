نقابة المهن التمثيلية في لبنان: «تكريم محمد رمضان تم في كازينو وليس لنا علاقة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة المهن التمثيلية في لبنان بيانًا صحفيًا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتوضح حقيقة منحها لقب سفير الشباب العربي للفنان محمد رمضان عن التمثيل والغناء، بالإضافة إلى الدكتوراه الفخرية التي أعلن عنها .

وجاء البيان كالتالي :

تداولت المواقع الصحفية الإلكترونية ما نشره الممثل والمغني المصري محمد رمضان، عن تكريمه في بيروت وتحديدًا في مهرجان يحمل اسم أفضل الدولية، أقيم في كازينو لبنان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية ونقابة ممثلي المسرح والإذاعة والتلفزيون ونقابة محترف الموسيقى والغناء في لبنان ومنح الفنان رمضان لقب سفير الشباب العربي، فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراه فخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

وأوضحت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان (نقابة الممثلين)، للرأي العام اللبناني والمصري والعربي أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب ولا من بعيد وهي ليست الجهة المخولة منج ألفاء سفراء أو غيرها من الالقاء، كما تعلن نقابة الممثلين في لبنان النقابة الأم أول نقابة في لبنان والعالم العربي منذ نشأتها عام 1948 أنها لم تمنح أي لقب لأي فنان لبناني أو عربي عبر تاريخها، وبالتالي فإننا نرفض زج اسم نقابتنا وتاريخا في مواضيع سطحية شكلية لأن دأبنا هو الدفاع عن حقوق الممثل اللبناني ودعمه وقيام أفضل العلاقات مع النقابات العربية الشقيقة.