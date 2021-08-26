محافظ قنا يتفقد أعمال تبطين ترعة الشيخية بـ«قوص»

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تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال جولتة التفقدية لمشروعات حياة كريمة بمركز قوص بمتابعة أعمال التبطين والتدبيش التي تجري بترعة الشيخية التابعة لهندسة ري قوص، ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، الذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى.

واستمع محافظ قنا خلال الجولة لشرح مفصل لأعمال التبطين التي تجري بترعة الشيخية بطول ٣ كيلو متر بتكلفة إجمالية بلغت ١٢ مليون و١٢٥ الف جنيه ضمن اعمال التبطين والتدبيش التي تجري لعدد من الترع بمركز قوص بطول ٧٤ كم بتكلفة إجمالية ٢٩٤ مليون جنيه، موجها بتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمنى المحدد، مشدداً على القائمين بتنفيذ الأعمال بمراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ قنا يتفقد تبطين الترع

وأوضح الداودي أن محافظة قنا سيتم بها تنفيذ ٣٨٤ كيلو و٦٥٧ متر طولي ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة مليار و٢٩٣ مليون جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ نحو ٢٠.٥ % من المستهدف في المرحلة الأولى.

رافق المحافظ المهندس صبري مختار وكيل وزارة الري بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف محافظ قنا أن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الجاري ويمثل آحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص.