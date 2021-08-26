★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الهند في القاهرة، أجيت جوبتيه، إن العلاقات الثنائية مع مصر ترجع تلك إلى عهد الملك أشوكا والعصر الفرعوني، كما أن التنوع الثقافي التي تتميز به الهند وتعدد الديانات وتنوع فنونها جعلها منذ قديم الأزل موطن للعديد من الأعراق والجنسيات.

وأشار السفير خلال ندوة نظمها المجلس الأعلي للثقافة حول العلاقات الثقافية بين مصر والهند، الخميس، إلى أن العلاقات التاريخية والثنائية التي ربطت بين الحضارتين الهندية والمصرية ترجع إلى عصور قديمة فمقولة الشاعر البنجالي طاغور بأن الحضارة المصرية ترعرت بجوار نهر النيل وعلاقات البلدين في إبان مرور غاندي لقناة السويس لحضور مؤتمر المائدة المستديرة بلندن عام 1931 الذي قاد حركة التحرر في الهند ورسالة اللاعنف والتي لاتزال مبادئه سارية لعصرنا الراهن وحفوة استقبال المصريين له وقصيدة الشاعر المصري احمد شوقي له، مضيفا أن علاقات نهرو التاريخية مع سعد زغلول وعبدالناصر ودورهم في تأسيس حركة عدم الانحياز .

وأضاف أنه منذ تأسيس المركز الثقافي الهندي بالقاهرة عام 1992 قام بدور بارز ومؤثر في نشر الثقافة الهندية وأصبحت العديد من الأحداث الثقافية الهندية على أجندة المصريين لمتابعة مهرجان الهند على ضفاف النيل واليوم العالمي اليوجا والعديد من الفاعليات الثقافية الهندية التي تسهم في دعم العلاقات الثقافيه بين البلدين والحضارات القديمة بين البلدين .

وقالت سفيرة مصر لدي الهند هدي المراسي في رسالة مصورة للندوة، إن الهند دولة عريقة الحضارات ومتنوعة الثقافات المختلفة وهو أهم ما يميزها وأكدت على عمق العلاقات التاريخية بين حضارتين قديمتان وأشارت إلى زيادة الافواج السياحية الهندية الزائرة لمصر في الآونة الأخيرة واكدت بأن السفارة المصرية بالهند بدأت في تنظيم مهرجان مصر على نهر الجانجا على غرار مهرجان الهند على ضفاف النيل التي تنظمه سفارة الهند بالقاهرة منذ سنوات ولاقي المهرجان نجاحات مذهلة بالعاصمة والمدن الهندية الأخري وتمنت في المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخاصة الثقافية منها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية عن شكره للدكتورة ايناس عبدالدايم ،وزيرة الثقافة على إطلاقها مثل تلك المبادرة واضاف بأن دولة ذات حضارة عريقة مثل الهند تفتح نافذة على التاريخ والثقافات المتنوعة، مشيرا إلى أن علماء الآثار أكدوا بأن الفراعنة استعانوا بالزيوت الهندية في عمليات التحنيط، لافتا إلى أن الزيارات المتتالية للرئيس عبدالفتاح السيسي ولقاءاته مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وصلت العلاقات إلى مستوي الشراكة في العلاقات المصرية الهندية وعرض السفير حجازي أن تقوم الهند بإنشاء لتكنولوجيا المعلومات في مصر لتوثيق العلاقات التاريخية بين البلدين.