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الصحة : 40% من فئة 60 عاما وأكثر لم يتلقوا اللقاح

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الصحة : 40% من فئة 60 عاما وأكثر لم يتلقوا اللقاح الصحة : 40% من فئة 60 عاما وأكثر لم يتلقوا اللقاح

جى بي سي نيوز :- قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي، الأربعاء، إن نحو 40% من الأشخاص بالفئة العمرية 60 عام وأكثر لم يتلقوا اللقاح الواقي من .

وأضاف البلبيسي، أن فتحت مراكز تطعيم في الأماكن التي ترتادها هذه الفئة لتشجيعهم على تلقي اللقاح، وذلك وفق حديثه للمملكة.

وأشار إلى أن الالتزام بإجراءات الوقاية العامة "شبه معدومة" عند المواطنين.

"ما يحمينا الآن ربما أن نسب التطعيم في الأردن مرتفعة نسبيا ونطمح المزيد من التطعيم"، وفق البلبيسي الذي أوضح أن الالتزام باللقاح والإجراءات الوقائية شرط أساسي لفتح القطاعات.

ونوه البلبيسي إلى أن الرقابة ستكون مشددة على الإجراءات الوقائية من الفيروس عند في 1 أيلول/سبتمبر المقبل بالتزامن مع فتح القطاعات.

جي بي سي نيوز

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