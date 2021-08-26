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جى بي سي نيوز :- قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إن الحكومة بصدد إقرار خطة استجابة لحالات طوارئ الصحة العامة على المعابر الحدودية.

وأوضح : أن الخطة سيتم تفعيلها على المعابر بإجراءات معيارية للتعامل مع حالات الشك في إصابة أي شخص بمرض معدي وكيفية التصرف معه بما يخدم الحفاظ على الصحة العامة،وفق هلا اخبار .

وأكد أن الخطة ستصدر عن عدة قطاعات؛ أبرزها وزارة الصحة، التي تعمل على منع انتشار الأوبئة والأمراض السارية، إضافة إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومديرية الأمن العام والمعابر الحدودية وغيرها من القطاعات.

وبين أن ورشات ولقاءات مستمرة مع جهات عدة منذ قرابة عام أفضت للوصول إلى المراحل النهائية لإعداد الخطة، تمهيدا لرفعها إلى الجهات المشاركة في إعدادها، قبيل إقراراها من وزير الصحة، وفق ما قال لهلا أخبار.

ولفت إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، بتمويل من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي وبالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، عقدت تدريبا أساسيا لإعداد خطة الاستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة للعاملين في المراكز الحدودية.

وقال إن من أهم مخرجات التدريب التعرف على مفهوم الصحة العامة والأمراض ذات الخطورة التي يمكن أن تمر عبر المنافذ الحدودية.

وشاركت في التدريب عدة جهات ذات صلة بالمعابر، إضافة إلى ضباط ارتباط من وزارة الصحة ومن جميع القطاعات العاملة على الحدود.