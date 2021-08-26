أخبار عاجلة

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر -
رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي -
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب -
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 -
«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢ -
«زي النهارده» انتصار المسلمين بعين جالوت 3 سبتمبر 1260 -
«زي النهارده» استقلال دولة قطر 3 سبتمبر 1971 -
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

خطة استجابة لحالات طوارئ الصحة العامة على المعابر

Print
خطة استجابة لحالات طوارئ الصحة العامة على المعابر خطة استجابة لحالات طوارئ الصحة العامة على المعابر

جى بي سي نيوز  :- قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إن بصدد إقرار خطة استجابة لحالات طوارئ الصحة العامة على المعابر الحدودية.

وأوضح  :  أن الخطة سيتم تفعيلها على المعابر بإجراءات معيارية للتعامل مع حالات الشك في إصابة أي شخص بمرض معدي وكيفية التصرف معه بما يخدم الحفاظ على الصحة العامة،وفق هلا اخبار .

وأكد أن الخطة ستصدر عن عدة قطاعات؛ أبرزها وزارة الصحة، التي تعمل على منع انتشار الأوبئة والأمراض السارية، إضافة إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومديرية الأمن العام والمعابر الحدودية وغيرها من القطاعات.

وبين أن ورشات ولقاءات مستمرة مع جهات عدة منذ قرابة عام أفضت للوصول إلى المراحل النهائية لإعداد الخطة، تمهيدا لرفعها إلى الجهات المشاركة في إعدادها، قبيل إقراراها من وزير الصحة، وفق ما قال لهلا أخبار.

ولفت إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، بتمويل من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي وبالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، عقدت تدريبا أساسيا لإعداد خطة الاستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة للعاملين في المراكز الحدودية.

وقال إن من أهم مخرجات التدريب التعرف على مفهوم الصحة العامة والأمراض ذات الخطورة التي يمكن أن تمر عبر المنافذ الحدودية.

وشاركت في التدريب عدة جهات ذات صلة بالمعابر، إضافة إلى ضباط ارتباط من وزارة الصحة ومن جميع القطاعات العاملة على الحدود.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تؤكد أن جهودها لإقناع "الحوثيين" بوصول فريق أممي إلى ناقلة صافر باءت بالفشل

الحكومة اليمنية تؤكد أن جهودها لإقناع "الحوثيين" بوصول فريق أممي إلى ناقلة صافر باءت بالفشل

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

الحكومة الأردنية تشترط تلقي اللقاح المضاد لكورونا لدخول الوزارات والدوائر الحكومية

الحكومة الأردنية تشترط تلقي اللقاح المضاد لكورونا لدخول الوزارات والدوائر الحكومية

ميقاتي: البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة في لبنان إلى بازار سياسي

ميقاتي: البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة في لبنان إلى بازار سياسي