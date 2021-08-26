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شركس : مطاعيم كورونا تحفز الجهاز المناعي

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شركس : مطاعيم كورونا تحفز الجهاز المناعي شركس : مطاعيم كورونا تحفز الجهاز المناعي

جى بي سي نيوز  :- قال استشاري الأوبئة ومساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس، إن مطاعيم تعمل على تحفيز الجهاز المناعي للجسم لتكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا.
وأضاف شركس في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إن الأجسام المضادة تعمل كسلاح وقائي ضد الاصابة بالفايروس، وفي بعض الأحيان لا تتكون الاجسام المضادة بعد تلقي المطعوم، لأن فعالية المطعوم لا تصل إلى 100 بالمئة، بحيث يبقى الاحتمال قائما لإصابة الشخص بالفيروس حتى لو تلقى المطعوم، ويزداد هذا بسبب وجود المتحورات، مؤكدا ضرورة تلقي المطعوم كونه الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الوباء وتخفيف آثاره. وأوضح ان الإصابة بالفيروس بعد تلقي المطعوم نادرة الحدوث، ولكن لو حدثت ستكون الاصابة خفيفة إلى متوسطة ولا تستدعي الدخول الى المستشفى، بينما تتزايد بشكل أكبر احتمالات دخول المستشفى لمن يصاب بالفيروس ولم يتلق المطعوم وقد يتعرض لمضاعفات خطيرة يقلل المطعوم من حدوثها. ودعا شركس إلى تلقي المطعوم لما له من أثر في منع الإصابة بفيروس كورونا والتخفيف من حدة الاصابة لو حدثت، مطالبا المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بعدم الالتفات للشائعات التي يطلقها فئة مناهضة للتطعيم دون اساس علمي، إذ ان جميع المطاعيم التي تعطى في الأردن آمنة حيث لم يتم رصد آثار جانبية خطيرة لها. وقال: إننا "مقبلون على مرحلة انتقالية ستفتح فيها جميع القطاعات، ونسبة التغطية بالمطاعيم تجعلنا نشعر بالأمان ومنع اي انتكاسات وبائية قد تحدث بسبب زيادة التعرض والاختلاط وعدم الالتزام بوسائل الوقاية".
وأكد شركس أن المطاعيم متوفرة ومتاحة والحصول عليها ميسر وعلى المتخلفين عن أخذ المطعوم سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية المبادرة الى اخذ المطعوم، علما بأن الشخص لا يعتبر محصنا بنسبة كبيرة الا اذا تلقى جرعتي المطعوم ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

جي بي سي نيوز

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