إنهاء إجراءات دفن شاب انتحر بمبيد حشرى فى مايو

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت النيابة بسرعة إنهاء إجراءات دفن شاب فى العقد الثالث من العمر فى منطقة 15 مايو تبين من التحريات انه تناول مبيد حشرى ،بسبب مروره بأزمة نفسية

وكشفت التقارير الطبية ان جسد المجنى عليه لا يوجد به اى اصابات من اى نوع ما ينفى شبهة الشروع فى القتل او القتل وان الواقعة لا تعدو كونها واقعة انتحار .

البداية كانت بورود إشارة من المستشفي العام لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، باستقبال "محمد ف"، مصاب بحالة تسمم نتيجة تناول مبيد حشري، وتم عمل غسيل للمعدة ومحاولة إنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء التسمم.