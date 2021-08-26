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"أمير تبوك" يطلع على جهود الأمانة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية

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"أمير تبوك" يطلع على جهود الأمانة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية "أمير تبوك" يطلع على جهود الأمانة في مبادرة معالجة التشوهات البصرية
تعزز وعي المجتمع تجاه المحافظة على البيئة ومكتسبات ومقدرات الوطن

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ.

واطلع في بداية اللقاء على تقرير عن جهود أمانة المنطقة في مبادرة معالجة مظاهر التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضري في كافة مدن ومناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات الوزارة الرامية إلى تفعيل برنامج "جودة الحياة" ضمن برامج رؤية المملكة 2030. مستمعاً لشرحٍ من أمين المنطقة، عن الجهود المبذولة في معالجة التشوهات البصرية.

وأشار أمير المنطقة إلى أن المبادرة ستعزز وعي المجتمع، تجاه المحافظة على البيئة ومكتسبات ومقدرات الوطن، وتحسين المشهد العام لمدن ومحافظات المنطقة، مؤكداً على ما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وثمّن أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ، في ختام اللقاء دعم ومتابعة أمير منطقة تبوك للمبادرة التي أسهمت في تحقيق المنجزات التي تتواءم مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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