كاريلي : لا أستحق الاستقالة.. والعمل بنادي الاتحاد صعب

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أكد فابيو كاريلي مدرب الاتحاد المقال أنه لا يستحق الإقالة بناء على العمل الذي قدمه مع النادي، مشيرًا إلى أنه فخور بالعمل وسعيد بالنتيجة التي حققتها.

وأعلن نادي الاتحاد، صباح يوم الاثنين الماضي، رسميًا إقالة كاريلي من منصبه بعد أقل من 48 ساعة على خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية يوم السبت الماضي، في المغرب، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل (4-4).

وقال المدرب البرازيلي في مداخلة مع "برنامج في المرمى" المذاع على قناة العربية: "الإقالة كانت مفاجئة بالنسبة لي لأن هذا الموسم كان أفضل من الموسم الماضي ولكن اقبل واحترم، وعملي في الاتحاد كان ايجابيًا، من 9 سنوات لم يفز على فريق الأهلي وأنا أخرج سعيدًا بالنتائج معه وسأستمر في مشواري التدريبي بعد الإقالة.

وتابع لا أستحق الإقالة على العمل بعد 49 مباراة وقد صارعنا كثيرًا حتى لا نهبط في موسم 2020 – 2021، لقد حاولت العمل بجد وكانت الأمور صعبة منذ بدايتي في فبراير 2020م، واستطعنا تغيير أشياء كثيرة في أسلوب اللعب وأعتقد أننا حققنا نجاحات.

وأضاف كل شيء كان على ما يرام قبل نهائي البطولة العربية، كان فقط مشاكل في بعض اللاعبين مثل رومارينهو ولكن استطاعوا اللحاق بالمشاركة، حيث عملنا على مدى سنة و 7 أشهر وحققنا تقدمًا كبيرًا ولكن ربما كان هناك عجز بسبب غياب حجازي وزياد وحاولنا كثيرًا تجنب مشاكل الدفاع ولكن لم نستطع تحقيق نجاح.

وأوضح أنه كان على دراية بالمشاكل الإدارية في النادي، قائلاً، نادٍ صعب في التعامل لذلك أنا اتجهت للعمل مع اللاعبين كنت لا أريد أن أنقل المشاكل من الإدارة إلى الملعب، هذه أعمال بيروقراطية تخص سياسة النادي، حيث حاولت إبعاد المشاكل من الوصول إلى الملعب، استطعنا تحقيق نتائج إيجابية وإبعاد هذه المشاكل.

وأوضح معرفته بصعوبة العمل في النادي قائلاً : نعلم بأنه نادٍ صعب في التعامل وصعب في العمل الفني، حيث كان هناك مشاكل عديدة مع المدربين الذين سبقوني، وذهبت إلى النادي وأنا أعرف عن هذه المشاكل وأنا حققت انتصارًا كبيرًا وأنا فخور بالعمل وسعيد بالنتيجة التي حققتها وأرى ذلك في جماهير النادي.

وأشار كاريلي إلى أنه عقد اجتماعات مع الإدارة بخصوص اللاعبين، ويعلم أن الوضع المالي يتحسن ولكن لم يصل لتكون عالية، كانت هناك مباحثات ومناقشات وبناء عليها الإدارة تقرر اختيار اللاعبين.