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كتاب ونقاد السينما يحتفلون بتوقيع «روائع أفلام الإسكندرية السينمائي» بالأعلى للثقافة

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كتاب ونقاد السينما يحتفلون بتوقيع «روائع أفلام الإسكندرية السينمائي» بالأعلى للثقافة كتاب ونقاد السينما يحتفلون بتوقيع «روائع أفلام الإسكندرية السينمائي» بالأعلى للثقافة

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تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة في السادسة مساء الأحد المقبل، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، حفل توقيع كتاب «روائع مهرجان الإسكندرية السينمائي» تأليف الناقد السينمائي د.وليد سيف الذي سيتحدث عنه والأفلام التي يضمها الكتاب بين ضفتيه، وتدير اللقاء الإعلامية سارة سراج.

ويتناول الكتاب عدد من الأفلام المهمة التي شاركت في المهرجان منها الفرنسي «باري»، والبوسنى «سيرك كولومبيا»، والإسباني «قمر في زجاجة»، والإيطالى «أبيض وأسود»، والسوري «مطر حمص» فضلا عن «مولان روج» الذي نجح مهرجان الإسكندرية اقتناص عرضه الأول في المنطقة في ذروة نجاحه.

وقال مؤلف الكتاب د.وليد سيف إن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط له دور كبير في إلقاء الضوء على سينما الإقليم، والكشف عن مواهبها الجديدة، والمساهمة في تشكيل خريطتها، وتوضيح مؤشرات صعودها وهبوطها من بلد لآخر، موضحا أنه أيضا كان ولا يزال متنفسا حقيقيا لعشاق السينما في والإسكندرية، حيث يسعون إلى تنويع ثقافتهم السينمائية بعيدا عن السينما الأمريكية التي تغرق الأسواق ومتواجدة بكافة دور العرض على مدار العام.

ومن المقرر أن يقوم د.وليد سيف بتوقيع نسخ الكتاب للحضور، في ختام الحفل.

المصرى اليوم

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