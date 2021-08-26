هشام عباس يفتح صندوق الذكريات ونوران أبو طالب تجرى حوارًا غنائيا مع الجمهور (صور)

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تتواصل فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى ونجح على مدار 10 أيام في اجتذاب اعداد ضخمة من الجمهور فعلى مسرح المحكى اقيمت الامسية العاشرة واحياها النجم هشام عباس الذي استقبله الحضور بحفاوة بالغة وترحاب ليفتح صندوق الذكريات ويتغنى بمختارات من اعماله الشهيرة بايقاعاتها المميزة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى نبيل كان منها لمتنا، قول عليا مجنون، وانا اعمل ايه، حبيتها، حلال عليك، حمادة عزو، كده رضا، لما تكون وحشاني، زمان وانا صغير، يا ليلة، جمالك خطر، شاري بالغالي، اغلي من العين، ناري نارين، فينه بالاضافة إلى عمل ضجة واهربي احدث اعماله .

قبله اقامت المطربة الشابة نوران ابو طالب حوارا غنائيا مع جمهورها الذي شاركها اداء باقة من اعمال الموسيقى العربية كان منها يا غالي، الحلوه دي، في هويد الليل، يا نجمة، يضيق بك الدهر، طاير يا هوا، بحبك ما بعرف، والله ماطلعت، شبابيك، كيفك انت، ان راح منك يا عين، في الليل، روح خبر، اه يالالالي، اهو دا اللي صار ومن اعمالها الخاصة فوازير واعجاز .