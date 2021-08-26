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محافظ سوهاج: مشروعات بمليون جنيه لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية

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محافظ سوهاج: مشروعات بمليون جنيه لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية محافظ سوهاج: مشروعات بمليون جنيه لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية

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قام اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتسليم عقد لإحدى الجمعيات بالمحافظة لمنح مشروعات بنظام الإقراض متناهي الصغر بقيمة مليون جنيه، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومديرية التضامن الإجتماعي.

وجرى تسليم العقد بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ونادر عبدالظاهر مدير عام جهاز تنمية المشروعات بسوهاج.

وأوضح رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسوهاج، أن المشروع تنفذه جمعية الرجاء لتنمية المجتمع بنطاق المحافظة، بهدف تقديم قروض متناهية الصغر لعدد 200 مستفيد من الفئة المستهدفة وهي «المرأة» سواء كانت تملك مشروع قائم، أو لديها فكرة مشروع جديد في أي مجال «تجاري، زراعي، خدمي، حيواني، صناعي» .

ومن جانب أوضح نادر عبدالظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، أن الجهاز قام في إطار مبادرة «حياة كريمة» بعقد سلسلة من الإجتماعات بالقرى المستهدفة لتحديد المشروعات المخطط تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين، وتوعيتهم بالخدمات المالية والغير مالية التي يقدمها الجهاز وكيفية الحصول عليها، معربا عن شكره لمحافظ الإقليم على دعمه المستمر لأنشطة الجهاز في سبيل تحسين مستويات المعيشة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.

المصرى اليوم

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